Це російська самохідна реактивна установка розмінування УР-77, також відома, як "змій горинич". За час повномасштабного вторгнення росії в Україну, це не перший подібний трофей ЗСУ – з 24 липня було захоплено й знищено понад десяток таких машин ворога.

Читайте також На Донеччині ЗСУ успішно випалили 2 ворожі САУ "Акація"

Що відомо про установку "Метеорит"

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що УР-77 "Метеорит" є доволі старою радянською установкою розмінування. Її розробили та виготовляли на Харківському тракторному заводі ще у другій половині 70-х років минулого століття.

Машина складається з базового шасі від самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", на яку встановлена баштова пускова установка з напрямними для двох ракет, відсіки для детонаційного кабелю і пульт управління.

Основним призначенням "Метеорита" є створення проходів у протитанкових мінних полях шириною від 6 до 14 метрів шляхом створення потужної ударної хвилі, яка впливає на детонатори мін. Для цього застосовуються спеціальні заряди довжиною близько 90 метрів, які нагадують пожежні рукави.

Принцип роботи зарядів

Спецзаряди УЗП-77 заповнені кількома сотнями кілограмів пластичної вибухівки, через яку проходить детонаційний кабель. На мінне поле ці заряди дістаються за допомогою спеціальних порохових ракет. Їх "закидують" на відстань від 200 до 500 метрів, залежно від типу.

На кінцевому етапі польоту ракети від'єднуються, а на детонаційний кабель подається електричний імпульс підриву. Під час вибуху зарядів установки, міни довкола відкидаються, підриваються або руйнуються.

До речі Військовий експерт пояснив, у чому найбільша загроза російських "Орланів"

Як "Метеорити" використовують окупанти

У реальних бойових діях ця техніка рідко використовується окупантами за призначенням. Річ у тім, що вибух заряду не дає абсолютної гарантії, що місцевість розміновано. Зокрема, неушкодженими можуть залишатися міни, які оснащені підривниками двократного натиску або ж протипіхотні міни натяжної дії.

Крім того, на вибухову хвилю УР-77 не реагують магнітні та інфрачервоні підривники мін. Саме тому росіяни найчастіше використовують "Метеорити" задля обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури українських населених пунктів, а не для розмінування територій.

Не пропустіть – втрати ворога станом на 5 серпня: дивіться відео