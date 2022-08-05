Это российская самоходная реактивная установка разминирования УР-77, также известная как "змей горыныч". За время полномасштабного вторжения россии в Украину это не первый подобный трофей ВСУ – с 24 июля было захвачено и уничтожено более десятка таких машин врага.

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Что известно об установке "Метеорит"

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что УР-77 "Метеорит" достаточно старая советская установка разминирования. Ее разработали и производили на Харьковском тракторном заводе еще во второй половине 70-х годов прошлого века.

Машина состоит из базового шасси от самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", на которую установлены башенная пусковая установка с направляющими для двух ракет, отсеки для детонационного кабеля и пульт управления.

Основным предназначением "Метеорита" является создание проходов в противотанковых минных полях шириной от 6 до 14 метров путем создания мощной ударной волны, влияющей на детонаторы мин. Для этого применяются специальные заряды длиной около 90 метров, напоминающие пожарные рукава.

Принцип работы зарядов

Спецзаряды УЗУ-77 заполнены несколькими сотнями килограммов пластической взрывчатки, через которую проходит детонационный кабель. На минное поле эти заряды попадают с помощью специальных пороховых ракет. Их "забрасывают" на расстояние от 200 до 500 метров в зависимости от типа.

На конечном этапе полета ракеты отсоединяются, а на детонационный кабель подаётся электрический импульс подрыва. При взрыве зарядов установки мины вокруг отбрасываются, взрываются или разрушаются.

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Как "Метеориты" используют оккупанты

В реальных боевых действиях эта техника редко используется оккупантами по назначению. Дело в том, что взрыв заряда не дает абсолютной гарантии, что местность разминирована. В частности, невредимыми могут оставаться мины, которые оснащены подрывниками двухкратного нажима или противопехотные мины натяжного действия.

Кроме того, на взрывную волну УР-77 не реагируют магнитные и инфракрасные взрыватели мин. Именно поэтому россияне чаще используют "Метеориты" для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов, а не для разминирования территорий.

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