Ранее в Харьковской области украинские защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска". Теперь новым успехом могут похвастаться их собратья на Донбассе.

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САУ уничтожили бойцы двух артиллерийских бригад

Работу проделали военнослужащие 43 отдельной Артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила, а также защитники из 26 Артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация",

– похвастались артиллеристы.

Отметим, что накануне в Донецкой области хорошо поработали и десантники 81 бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Они ликвидировали группу оккупантов. Большинство из них имели мобильные телефоны, паспорта и военные билеты.

Важно! 4 августа в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск флота россии. Кроме того, противник лишился большого количества техники и личного состава.

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Последние потери врага в войне в Украине:

По состоянию на 5 августа в войне в Украине было ликвидировано 41 650 врагов. Только за последние сутки было уничтожено 150 захватчиков.

Также россияне остались без 1792 танков, 4032 боевых бронированных машин.

Приземлили ВСУ 223 вражеских самолета и 191 российский вертолет.

Также украинские военные попали в 15 катеров и кораблей оккупантов.

Смотрите в видео, происходящее сейчас на фронте: