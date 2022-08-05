Ранее в Харьковской области украинские защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска". Теперь новым успехом могут похвастаться их собратья на Донбассе.
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САУ уничтожили бойцы двух артиллерийских бригад
Работу проделали военнослужащие 43 отдельной Артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила, а также защитники из 26 Артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация",
– похвастались артиллеристы.
Отметим, что накануне в Донецкой области хорошо поработали и десантники 81 бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Они ликвидировали группу оккупантов. Большинство из них имели мобильные телефоны, паспорта и военные билеты.
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Последние потери врага в войне в Украине:
- По состоянию на 5 августа в войне в Украине было ликвидировано 41 650 врагов. Только за последние сутки было уничтожено 150 захватчиков.
- Также россияне остались без 1792 танков, 4032 боевых бронированных машин.
- Приземлили ВСУ 223 вражеских самолета и 191 российский вертолет.
- Также украинские военные попали в 15 катеров и кораблей оккупантов.
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