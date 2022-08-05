Такие данные по состоянию на утро 163 дня войны обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.

Актуально российским пилотам приказали медленнее тормозить из-за нехватки запчастей к самолетам, – СМИ

Потери врага в технике:

танков – 1792 (+3),

боевых бронированных машин – 4032 (+6),

артиллерийских систем – 950 (+4),

РСЗО – 260 (+0),

средства ПВО – 123 (+5),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли / катера – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4),

специальная техника – 83 (+0).

За сутки украинские военные оставили оккупантов еще без 3 танков и 6 боевых бронированных машин. Урожайный был день для охоты на средства ПВО, их уничтожили аж 5. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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Что происходит сейчас на Донбассе:

Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Цель россиян – завладеть Соледаром и Бахмутом, а также расширить свои позиции на западных окраинах Донецка.

На Бахмутском направлении попытки врага улучшить положение успеха не имели.

До сих пор продолжаются бои на Авдеевском направлении.

На Краматорском направлении происходили стрелковые бои. россияне обстреливали линию соприкосновения из ствольной и реактивной артиллерии, танков.

Узнайте в видео, почему украинские пилоты войдут в историю: