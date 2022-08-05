О последствиях обстрелов сообщил глава ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко.

Внимание Ночной обстрел городов и вероятный перехват стратегической инициативы: главное за 163 день войны

Последствия обстрелов

В Никополе повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Начался пожар на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. Жертв нет

На Мировскую общину враг направил ракету X-59. Есть разрушенное жилье, выведенный из строя газовод. Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району россияне ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.