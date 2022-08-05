Чтобы экономить на запчастях, российским пилотам посоветовали тормозить медленнее и использовать для этого двигатель. Генеральный директор ассоциации гражданской авиации "аэропорт" виктор горбачев считает, что это безопасно. Об этом он сказал пропагандистским российским СМИ.

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Такой совет получили S7 airlines, "уральские авиалинии", "россия", "победа".

Как рекомендуют действовать пилотам

По словам горбачева, использование двигателя при посадке уменьшит износ деталей самолета. Однако он отметил, что тогда увеличится объем топлива, которое использует самолет, однако оно не дефицитно.

"Может быть, пилоты реверсом будут тормозить, хотя он используется при посадке, иначе снесет колодки при скорости посадки 250 – 300 километров. Колодками невозможно тормозить такую махину – их снесет. Если двигателем им будет спокойнее в этом плане – это не запрещается. На безопасность не влияет, это же на земле", – сказал горбачев.

Кстати россия использует более 400 пассажирских самолетов, которые не хочет возвращать владельцам из-за санкций.

Причина дефицита

У россии нет возможности получить техническое обслуживание самолетов Airbus и Boeing из флота российских авиакомпаний из-за санкций от Евросоюза и США. Впоследствии это может полностью остановить авиасообщение россии с другими странами, поскольку гражданский флот состоит на 90% воздушных судов, производимых на Западе.

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в мае сообщал, что через 3 месяца, чтобы поддерживать свой флот в трудоспособном состоянии, придется разбирать самолеты на запчасти и заменять их российскими аналогами.

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