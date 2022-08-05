О "демилитаризации" ЗРК стало известно еще 1 августа. Однако через 3 дня рассказал детали операции Алексей Надточий – начальник оперативного управления Главного управления НГУ. Кстати, ВСУ на Юге в течение суток 4 августа уничтожили сразу 4 зенитно-ракетных системы С-300.
Недавно В сети опубликовали видео, как взрывается эшелон оккупантов в Бриловке на Херсонщине
Как уничтожили российский ЗРК "Тунгуска"
Выявить комплекс спрятанный под деревьями смогли бойцы авиаразведки Нацгвардии. Они зафиксировали его координаты и передали артиллеристам ВСУ.
Впоследствии уже был первый "прилет" в машину. Сначала шел только легкий огонь из корпуса, однако вскоре уже детонировал боекомплект.
Уничтожение ЗРК "Тунгуска" в Харьковской области: смотрите видео
В результате слаженной работы защитников Харьковщины российские оккупанты понесли потери. Украинские защитники ежедневно успешно превращают в металлолом боевую технику российских захватчиков,
– подытожили в Нацгвардии.
Недавно – показали эпическое уничтожение состава оккупантов: смотрите видео