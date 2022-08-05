Раніше на Харківщині українські захисники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тунгуска". Тепер новим успіхом можуть похвалитись їхні побратими на Донбасі.
До теми ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога
САУ знищили бійці двох артилерійських бригад
Роботу виконали військовослужбовці 43 окремої Артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, а також захисники з 26 Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація",
– похвалились артилеристи.
Зазначимо, що напередодні на Донеччині добре попрацювали і десантники 81 бригади Десантно-штурмових військ України. Вони ліквідували групу окупантів. Більшість з них мали з собою мобільні телефони, паспорти та військові квитки.
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Останні втрати ворога у війні в Україні:
- Станом на 5 серпня у війні в Україні було ліквідовано 41 650 ворогів. Лише за останню добу було знищено 150 загарбників.
- Також росіяни залишились без 1792 танків, 4032 бойових броньованих машин.
- Приземлили ЗСУ 223 ворожі літаки та 191 російський гелікоптер.
- Також українські військові поцілили у 15 катерів та кораблів окупантів.
Дивіться у відео, що відбувається зараз на фронті: