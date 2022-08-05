О беспилотнике "Орлан-10" 24 каналу рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, по состоянию на 2021 год официально было известно о более чем 1 тысяче единиц беспилотников, находившихся на вооружении у оккупантов. Это очень много.

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У них есть свои недостатки: там достаточно слабая оптика и нет возможности подвесить снаряды. Это компенсируется массовостью.

К тому же оккупанты натренировались создавать ударно-разведочные контуры. В таком случае, информация от беспилотника с минимальной задержкой попадает в артиллерию, откуда начинают вести огонь.

Как бороться против "Орланов-10"

Катков отмечает, что далеко не все российские САУ и прицепные артиллерийские установки обладают современными цифровыми системами управления огнем, через которые можно одновременно получать данные из беспилотника. Часто работает командная машина управления "Орланами", где эту информацию передают.

Именно на такие вражеские командные пункты как "Орланов", так и артиллерии нужно "охотиться". С помощью HIMARS или высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur ВСУ имеют возможность это делать.

Если есть возможность уничтожить машину управления, это очень хорошо. Ты уничтожаешь не сам беспилотник, а людей, которые им управляют. Таких специалистов за короткий промежуток времени не научишь. Операторы БПЛА оккупантов – одна из приоритетных целей,

– отметил Катков.

Он добавил, что особенно хорошо в борьбе с "Орланами" проявили себя британские ПЗРК "Martlet". Они имеют специальную систему наведения по лазерному следу. Другие ПЗРК обычно используют тепловую головку самонаведения, но в беспилотнике достаточно незначительный двигатель, почти не оставляющий след. Так гораздо труднее сбить "птичку".

В одной из десантных бригад есть человек, сбивший с Martlet , если не ошибаюсь, более 10 "Орланов". Именно такой способ является одним из самых эффективных,

– рассказывает Катков.

Еще более эффективный способ использования зенитно-артиллерийских комплексов со снарядами с корректированным подрывом. Они взрываются на определенной высоте, которая закладывается с помощью радара. Впрочем, это новая разработка, а снаряды к ней достаточно дорогие. Даже не все войска в США владеют таким оружием.

Олег Катков о том, как бороться с российскими "Орланами": смотрите видео

Тем не менее, украинские военные неоднократно сбивали российские беспилотники "Орлан-10". Буквально недавно 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр приземлили "птичку" с помощью ПЗРК "Стингер".