Однако, вероятнее всего, наши военные пока не будут этого делать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, журналист, главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Куда выгоднее бить

Катков объяснил, почему Украина пока не будет атаковать Крымский мост. По его словам, сейчас нам выгоднее бить по аэродромам российских оккупантов, их базам и тыловым базам обеспечения стратегического уровня, которые расположены на расстоянии не 90 километров от линии фронта, а – 200 – 250 километров.

Олег Катков Военный эксперт и журналист Когда говорят о Крымском мосте, мол, надо бить по нему, это не так. Есть гораздо лучшие, более важные и более легкие цели, чем этот мост.

Как он отметил, чтобы перекрыть транспортную историю в оккупированный Крым, объективно – легче уничтожить железнодорожные узлы. В то же время добавил, что для начала нужно уничтожить такие же мосты через оккупированный полуостров.

Оккупанты сосредоточили там мощные силы

Катков также заметил еще один немаловажный аспект. В частности, как он подчеркнул, пока россия считает, что Украина собирается атаковать Крымский мост, то есть он для нас – цель №1, до тех пор государство-агрессор будет продолжать сосредоточивать там достаточно мощные силы.

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Как подчеркнул военный эксперт, только публично россия задекларировала, что там несколько дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, также известно о якобы батальоне спецназа, который лично охраняет мост и в день, и ночью.

"Поэтому пусть оккупанты лучше держат все эти цели (С-400) в глубоком тылу, чем они будут ближе к передовой", – отметил Катков.

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