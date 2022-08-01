Однако, вероятнее всего, наши военные пока не будут этого делать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, журналист, главный редактор Defence Express Олег Катков.
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Куда выгоднее бить
Катков объяснил, почему Украина пока не будет атаковать Крымский мост. По его словам, сейчас нам выгоднее бить по аэродромам российских оккупантов, их базам и тыловым базам обеспечения стратегического уровня, которые расположены на расстоянии не 90 километров от линии фронта, а – 200 – 250 километров.
Когда говорят о Крымском мосте, мол, надо бить по нему, это не так. Есть гораздо лучшие, более важные и более легкие цели, чем этот мост.
Как он отметил, чтобы перекрыть транспортную историю в оккупированный Крым, объективно – легче уничтожить железнодорожные узлы. В то же время добавил, что для начала нужно уничтожить такие же мосты через оккупированный полуостров.
Оккупанты сосредоточили там мощные силы
Катков также заметил еще один немаловажный аспект. В частности, как он подчеркнул, пока россия считает, что Украина собирается атаковать Крымский мост, то есть он для нас – цель №1, до тех пор государство-агрессор будет продолжать сосредоточивать там достаточно мощные силы.
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Как подчеркнул военный эксперт, только публично россия задекларировала, что там несколько дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, также известно о якобы батальоне спецназа, который лично охраняет мост и в день, и ночью.
"Поэтому пусть оккупанты лучше держат все эти цели (С-400) в глубоком тылу, чем они будут ближе к передовой", – отметил Катков.
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россияне боятся атаки на Крымский мост: последнее
- Наши вооруженные силы продолжают получать от международных партнеров все больше оружия. Особые надежды украинцы возлагают на дальнобойные снаряды. В частности, надеемся, что с их помощью можно будет уничтожить Крымский мост.
- Недавно мощный коллаж с этой постройкой в своем телеграме опубликовал секретарь СНБО Алексей Данилов. На нем можно увидеть эту мечту – уничтоженный Крымский мост. Кроме того, в твиттере Данилов отметил, что Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, поразят, когда будет необходимость, способность и задачи.
- В пресс-службе Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины сообщили, что россия продолжает сосредотачивать усилия на охране и обороне оккупированного Крыма по морскому направлению. Сообщается о проведении со стороны россиян мероприятий боевой подготовки в районе Керченского пролива по охране и обороне Крымского моста.