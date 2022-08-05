Про безпілотник "Орлан-10" 24 каналу розповів журналіст, військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, станом на 2021 рік офіційно було відомо про понад 1 тисячу одиниць безпілотників, які перебували на озброєнні в окупантів. Це надзвичайно багато.

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Вони мають свої недоліки: там досить слабка оптика і немає можливості підвісити снаряди. Це компенсується масовістю.

До того ж окупанти натренувалися створювати ударно-розвідувальні контури. У такому випадку інформація від безпілотника з мінімальною затримкою потрапляє до артилерії, звідки починають вести вогонь.

Як боротися проти "Орланів-10"

Катков наголошує, що далеко не всі російські САУ та причіпні артилерійські установки мають сучасні цифрові системи управління вогнем, через які можна одночасно отримувати дані з безпілотника. Часто працює командна машина управління "Орланами", де цю інформацію передають.

Саме на такі ворожі командні пункти як "Орланів", так і артилерії потрібно "полювати". За допомогою HIMARS або ж високоточних артилерійських снарядів Excalibur ЗСУ мають можливість це робити.

Якщо є можливість знищити машину управління – це дуже добре. Ти знищуєш не сам безпілотник, а людей, які ним керують. Таких спеціалістів за короткий проміжок часу не навчиш. Оператори БПЛА окупантів – одна з пріоритетних цілей, – зазначив Катков.

Він додав, що особливо добре у боротьбі з "Орланами" проявили себе британські ПЗРК Martlet. Вони мають спеціальну систему наведення за лазерним слідом. Інші ПЗРК зазвичай використовують теплову головку самонаведення, але в безпілотнику досить незначний двигун, який майже не залишає слід. Так значно важче збити "пташку".

В одній із десантних бригад є людина, яка збила з Martlet, якщо не помиляюся, понад 10 "Орланів". Саме такий спосіб є одним з найефективніших, – розповідає Катков.

Ще ефективніший спосіб – використання зенітно-артилерійських комплексів зі снарядами з коригованим підривом. Вони вибухають на певній висоті, яка закладається за допомогою радара. Утім, це нова розробка, а снаряди до неї досить дорогі. Навіть не всі війська у США володіють такою зброєю.

Олег Катков про те, як боротися з російськими "Орланами": дивіться відео

Попри все, українські військові неодноразово збивали російські безпілотники "Орлан-10". Буквально нещодавно 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр приземлили "пташку" за допомогою ПЗРК "Стінгер".