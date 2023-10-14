У коментарі 24 Каналу речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни зазнали трьох пошкоджень на двох суднах протягом двох діб. "Павел Державін", який було пошкоджено, іде в бік Новоросійська.

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Подробиці від Плетенчука

Протягом двох діб патрульний корабель "Павел Державін" отримав два пошкодження. Після цього він залишив ділянку моря, де це сталося, на траверсі Севастополя, і рухається в бік Новоросійської бази Чорноморського флоту. Що стосується другого випадку – у п'ятницю 13-го сталося пошкодження буксиру "Ніколай Муру",

– повідомив речник ВМС.

Пошкодженого "Ніколая Муру" відбуксували в гавань. Характер пошкоджень суден уточнюють, а от щодо обставин, тобто в який спосіб пошкодили кораблі, Військово-морські сили не надають інформації. Там підкреслюють: лише за дві доби сталося три пошкодження на двох одиницях – на кораблі "Павел Державін" і на буксирі "Ніколай Муру".

В ефірі телемарафону Плетенчук розказав, що росіяни змінюють тактику в Чорному морі. Вони розосереджують свої кораблі, переводячи їх в інші порти (окрім Севастополя) – у Новоросійськ, Феодосію, Керч. Але їм не вистачає причалів, тому деякі судна відправили назад у Севастополь – десантні катери "Серна" та кілька буксирів. За словами речника ВМС, окупантам ці судна "не так шкода".

"Павел Державін" трохи засумував разом із буксиром "Ніколай Муру". Лише з другого разу "Павел Державін" зрозумів, що пора вшиватися із нашого Севастополя", – пожартував Плетенчук.

Зверніть увагу! Судно "Ніколай Муру" – це рятувальний буксир, названий на честь російського професора, який "забезпечував живучість бойових кораблів".

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Що відомо про корабель "Павел Державін"