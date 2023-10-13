Російські ракетоносії, які були пошкоджені біля Севастополя, потребують серйозного ремонту, який не можна провести у відкритому морі. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що їх треба відтягнути до причалів, а звідти вони вже не зможуть атакувати.
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Чи може Росія атакувати з підбитих кораблів
В окупантів виникли серйозні проблеми з ремонтом кораблів і налагодженням управлінням, бо для запуску ракети потрібна ціла низка процесів. Щобільше, пошкодження в основному припадають на енергоустановки та двигуни, а це означає, що корабель знеструмлюється і режим запуску ракет не працює.
За великим рахунком корабель повністю виходить з ладу поки його не відремонтують і він не пройде ходові випробування. Це великий процес і я не думаю, що росіяни візьмуть на себе сміливість з підбитого корабля запускати ракети,
– сказав Роман Світан.
Він додав, що технічно це недопустимо, але від росіян можна очікувати чого завгодно.
Роман Світан пояснив, чи зможе Росія атакувати з підбитих кораблів: дивіться відео
Атаки на російські кораблі: що відомо
- У ВМС підтвердили, що російський корабель "Павел Державін", який стояв біля Севастополя зазнав пошкоджень. Вибухи було чути вранці 11 жовтня. Про обставини інциденту інформації мало, але спершу повідомлялося, що він міг підірватися на міні.
- Відомо, що корабель мав на озброєнні ракетні, артилерійські та зенітні установки. Він може вмістити до 80 осіб і в Чорноморському флоті перебуває з 2020 року. Його називають так званим сторожовим кораблем, який мав патрулювати територіальні води.
- Невдовзі з'явилася інформація, що в Севастополі також був пошкоджений корабель "Буян-М". Він був носієм крилатих ракет, його залучали до атак по території України.