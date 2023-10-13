Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, що треба трохи більше часу, щоб уточнити всі деталі.
До вашої уваги Україна атакувала кораблі "Буян" та "Павел Державін" завдяки експериментальному озброєнню
"Дійсно, операція цікава, насичена. Але щоб підбивати підсумки, ще замало часу – є що уточнити, ми ще збираємо деталі. Тому трошки терпіння – і буде цікаво", – заінтригувала Гуменюк.
Водночас розслаблятися не можна, тому що в Чорному морі ще багато російських ракетоносіїв – підводних і надводних. Ворог може тримати українські міста в напруженні ще довготривалий час.
Що відомо про чергову атаку на російський флот
Україна атакувала корабель "Павел Державін" ще 11 жовтня, а ракетоносій "Буян-М" – 13 жовтня. Спочатку думали, що судна підірвались на мінах, але насправді вони обидва були уражені безпілотниками "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.
Крім того, 12 жовтня українські дрони намагались атакувати підводний човен "Алроса", але він зумів утекти. Можливо, ненадовго.
Яка ситуація з російським флотом: останні новини
- Окупанти втрачають корабель за кораблем – крейсер "Москва", підводний човен "Ростов-на-Дону", ВДК "Мінськ" тощо. Натепер ворог може використовувати чорноморський флот лише на 5–10%.
- Щоб зберегти принаймні частину свого флоту, Росія переганяє кораблі із Севастополя до Новоросійська. Про це свідчать супутникові знімки.
- Водночас ворог ще може атакувати Україну з моря. Він має близько півтора десятка суден, кожне з яких містить до восьми пускових установок для "Калібрів".