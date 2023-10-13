Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, що треба трохи більше часу, щоб уточнити всі деталі.

До вашої уваги Україна атакувала кораблі "Буян" та "Павел Державін" завдяки експериментальному озброєнню

"Дійсно, операція цікава, насичена. Але щоб підбивати підсумки, ще замало часу – є що уточнити, ми ще збираємо деталі. Тому трошки терпіння – і буде цікаво", – заінтригувала Гуменюк.

Водночас розслаблятися не можна, тому що в Чорному морі ще багато російських ракетоносіїв – підводних і надводних. Ворог може тримати українські міста в напруженні ще довготривалий час.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про чергову атаку на російський флот

Україна атакувала корабель "Павел Державін" ще 11 жовтня, а ракетоносій "Буян-М" – 13 жовтня. Спочатку думали, що судна підірвались на мінах, але насправді вони обидва були уражені безпілотниками "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Крім того, 12 жовтня українські дрони намагались атакувати підводний човен "Алроса", але він зумів утекти. Можливо, ненадовго.

Яка ситуація з російським флотом: останні новини