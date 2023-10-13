Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, что нужно немного больше времени, чтобы уточнить все детали.

Вашему вниманию Украина атаковала корабли "Буян" и "Павел Державин" благодаря экспериментальному вооружению

"Действительно, операция интересная, насыщенная. Но чтобы подводить итоги, еще мало времени – есть что уточнить, мы еще собираем детали. Поэтому немного терпения – и будет интересно", – заинтриговала Гуменюк.

В то же время, расслабляться нельзя, потому что в Черном море еще много российских ракетоносителей – подводных и надводных. Враг может держать украинские города в напряжении еще долгое время.

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Что известно об очередной атаке на российский флот

Украина атаковала корабль "Павел Державин" еще 11 октября, а ракетоноситель "Буян-М" – 13 октября. Сначала думали, что суда подорвались на минах, но на самом деле они оба были поражены беспилотниками "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Кроме того, 12 октября украинские дроны пытались атаковать подлодку "Алроса", но она сумела сбежать. Может быть, ненадолго.

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