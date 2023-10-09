Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какая ситуация в России с кораблями и изменится ли она в будущем.
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По его словам, российский флот в Черном море сейчас насчитывает по меньшей мере полтора десятка судов. Речь идет о двух тяжелых фрегатах класса "Адмирал Макаров" и семействе малых ракетных кораблей, таких как "Буян-М", "Каракурт", "Василий Быков".
Каждое из этих судов имеет до восьми пусковых установок для 3М14 "Калибр" и по меньшей мере четыре рабочих лодки класса "Варшавянка", которые запускают ракеты из подводного положения.
Слабое место российского флота
У инфраструктуры Новороссийска и других бухт нет качественного обслуживания, чтобы ремонтировать корабли. Если у СССР были проблемы с металлом, то в России их еще больше.
Здесь лежит философия нашего успеха,
– констатировал Черник.
Поэтому рано или поздно оккупанты будут вынуждены уменьшить применение ракет морского базирования. Более того, существует вероятность взрыва ракеты прямо на их судне.
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