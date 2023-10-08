Минобороны страны-агрессорки 22 сентября сообщило о ракетной атаке на штаб своего флота в Севастополе, заявив об успешной работе ПВО, а также об одном военнослужащем, который сначала погиб, а затем пропал без вести. Между тем, в Силах специальных операций рассказали, что все далеко не так "радостно", как об этом рассказывают оккупанты.

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Доказательство российской лжи

Новый снимок разрушенного здания штаба опубликовал OSINT-исследователь. На нем – большие разрушения. По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, фотография сделана 3 октября.

Этот кадр – еще одно доказательство того, что в штаб было несколько попаданий, и без большого количества жертв не обошлось.

Штаб флота изрядно "припекло": снимок MT_Anderson

Ранее аналитики InformNapalm предположили, что в ходе ракетной атаки штаб Черноморского флота пробило вплоть до подвала, а может быть, и ниже.

Минус 34 высокопоставленных кафира

С самого начала в ГУР заявляли о гибели от удара по штабу не менее 9 оккупантов. Позже Силы специальных операций уточнили эту цифру – украинские силы ликвидировали 34 российских офицера. Еще 105 получили ранения. Столько военных чиновников за раз, вероятно, удалось уничтожить благодаря тому, что на момент удара в штабе как раз проходило заседание

Среди погибших может быть и такая "крупная рыба", как командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов. Россияне опровергли его гибель, опубликовав сомнительное видео заседание российских военачальников, в котором дистанционно участвовал и Соколов. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что не может ни подтвердить, ни отрицать информацию о ликвидации командующего русским флотом. В США отметили, что рано делать выводы, а в Институте изучения войны указали на несуразность видео с "живым" Соколовым.

"Прилет" по штабу в Севастополе: что известно