Минобороны страны-агрессорки 22 сентября сообщило о ракетной атаке на штаб своего флота в Севастополе, заявив об успешной работе ПВО, а также об одном военнослужащем, который сначала погиб, а затем пропал без вести. Между тем, в Силах специальных операций рассказали, что все далеко не так "радостно", как об этом рассказывают оккупанты.
Смотрите также В ходе ракетной атаки штаб флота России пробило вплоть до подвала, возможно, и ниже, – InformNapalm.
Доказательство российской лжи
Новый снимок разрушенного здания штаба опубликовал OSINT-исследователь. На нем – большие разрушения. По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, фотография сделана 3 октября.
Этот кадр – еще одно доказательство того, что в штаб было несколько попаданий, и без большого количества жертв не обошлось.
Штаб флота изрядно "припекло": снимок MT_Anderson
Ранее аналитики InformNapalm предположили, что в ходе ракетной атаки штаб Черноморского флота пробило вплоть до подвала, а может быть, и ниже.
Минус 34 высокопоставленных кафира
С самого начала в ГУР заявляли о гибели от удара по штабу не менее 9 оккупантов. Позже Силы специальных операций уточнили эту цифру – украинские силы ликвидировали 34 российских офицера. Еще 105 получили ранения. Столько военных чиновников за раз, вероятно, удалось уничтожить благодаря тому, что на момент удара в штабе как раз проходило заседание
Среди погибших может быть и такая "крупная рыба", как командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов. Россияне опровергли его гибель, опубликовав сомнительное видео заседание российских военачальников, в котором дистанционно участвовал и Соколов. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что не может ни подтвердить, ни отрицать информацию о ликвидации командующего русским флотом. В США отметили, что рано делать выводы, а в Институте изучения войны указали на несуразность видео с "живым" Соколовым.
"Прилет" по штабу в Севастополе: что известно
- В ВСУ раскрыли подробности атаки на штаб Черноморского флота. Там заявили, что его штурмовали британскими ракетами Storm Shadow.
- Попасть точно в цель нашим военным помогли партизаны движения "АТЕШ" т а обычные севастопольцы.
- Минобороны России тем временем и дальше не решается признать свои потери, что вызывает возмущение у россиян. В частности, их разозлила реакция губернатора оккупированного Севастополя Развожаева, призвавшего горожан радоваться тому, что во время атаки на штаб уцелела икона флотоводца Федора Ушакова.