Умеров подчеркнул, что ликвидация Виктора Соколова свидетельствовала о начале деоккупации украинского Крыма. По словам министра, адмирала в здании, куда попали ВСУ, вообще "не должно быть".

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Умеров прокомментировал смерть адмирала Соколова

Журналисты отметили, что министр обороны Украины "не подтвердил и не опроверг" смерть командующего Черноморским флотом России в результате ракетного удара по штабу захватчиков в Севастополе.

"Он находился на наших временно оккупированных территориях. Его там вообще не должно было быть", – подчеркнул Умеров.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что вероятная смерть Соколова станет хорошим поводом к тому, чтобы мир увидел, что наше государство продолжает освобождать территорию от врага.

Если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию,

– заметил министр.

Обратите внимание! Российские пропагандисты опубликовали видео, где якобы живой Виктор Соколов участвовал в коллегии минобороны России. В то же время эту информацию нельзя подтвердить, ведь большинство своих видео россиян снимают заранее и выкладывают, когда им это нужно.

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