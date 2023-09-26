Умеров подчеркнул, что ликвидация Виктора Соколова свидетельствовала о начале деоккупации украинского Крыма. По словам министра, адмирала в здании, куда попали ВСУ, вообще "не должно быть".
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Умеров прокомментировал смерть адмирала Соколова
Журналисты отметили, что министр обороны Украины "не подтвердил и не опроверг" смерть командующего Черноморским флотом России в результате ракетного удара по штабу захватчиков в Севастополе.
"Он находился на наших временно оккупированных территориях. Его там вообще не должно было быть", – подчеркнул Умеров.
В то же время глава Минобороны подчеркнул, что вероятная смерть Соколова станет хорошим поводом к тому, чтобы мир увидел, что наше государство продолжает освобождать территорию от врага.
Если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию,
– заметил министр.
Украина проверяет информацию о смерти Соколова
- В Силах специальных операций 26 сентября заявили, что после публикации видео россиян с живым командующим Черноморским флотом военные проверяют информацию о возможной смерти Соколова. Ведь многие тела еще не удалось идентифицировать.
- В то же время, если смерть адмирала подтвердят, то это станет первым за более ста лет случаем ликвидацией российского командующего флотом. Ранее подобный случай произошел в 1904 году во время русско-японской войны.
- В конце концов, аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что ликвидация Соколова и других командиров российской армии станет значительным ударом для врага. В частности это приведет к серьезным проблемам с командованием Черноморским флотом.