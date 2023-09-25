Со времен русско-японской войны 1904 – 1905 годов российский флот ни разу не терял своих командующих, но это не единственная историческая параллель. Об этом пишет Defense Express, передает 24 Канал.

Смотрите также Отдавал приказы о ракетных ударах по Украине: что известно о ликвидированном адмирале Соколове

В 1904-м на борту броненосца "Петропавловск" погиб вице-адмирал Степан Макаров. Он подорвался на мине, поведя корабли через минное поле. Журналисты отмечают, что Макаров знал о том, что впереди мины. Их, вероятно, установили японцы вдобавок к тем, которые устанавливали сами россияне. Его тело не обнаружили. Тогда погибли 690 человек, в том числе известный художник-баталист Василий Верещагин.

Больше ни один командующий российским флотом не погибал. Разве что в 1943 году провалился под лед на ледовой трассе в Кронштадт во время обстрела командующий эскадрой Балтийского флота Валентин Дрозд.

Существует еще одна историческая параллель, которая к тому же гораздо ближе. Во время Крымской войны 5 октября 1854 года союзные войска совершили первую бомбардировку Севастополя, в результате которого погиб один из руководителей обороны города, начальник штаба флота Владимир Корнилов,

– пишет издание.

Также в 1855 году погиб адмирал Павел Нахимов, на тот момент назначенный командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города. До того он был командующим Черноморской эскадрой.

Чем завершилась оборона Севастополя, хорошо известно – затопление кораблей в бухте и сдача города. Так что у следующего командующего ЧФ уже РФ, очевидно, будет и такая возможность,

– иронизирует Defense Express.

Обратите внимание! Россияне пафосно называют Севастополь городом русской славы, хотя моряки затопили там свои корабли, потому что не могли обороняться.

Виктор Соколов был назначен в октябре 2022 года и отметился проведением первого боевого похода авианосца "Адмирал Кузнецов" и ракетного крейсера "Петр Великий" в Средиземное море в Сирию. Поход "завершился потерей двух самолетов и посмешищем из-за страшного дыма единственного в РФ авианосца, который впоследствии встал на ремонт, длящийся до сих пор".

Смотрите также Точно в цель: появились спутниковые фото пораженного штаба Черноморского флота в Севастополе

Что будет дальше с Черноморским флотом России

Украинские ВМС назвали Черноморский флот после потери командующего курицей, которая бегает без головы. Россияне получили проблему с управляемостью войсками. Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов – первый российский адмирал и наиболее высокопоставленный командующий среди ликвидированных оккупантов за время полномасштабного вторжения России.

Вероятно, командный пункт и остатки флота перебазируются в другой город. Здание командования уже сносят, ведь его невозможно восстановить.