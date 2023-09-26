Умєров наголосив, що ліквідація Віктора Соколова свідчила про початок деокупації українського Криму. За словами міністра, адмірала в будівлі, куди влучили ЗСУ, взагалі "не мало б бути".

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Умєров прокоментував смерть адмірала Соколова

Журналісти зазначили, що міністр оборони України "не підтвердив і не спростував" смерть командувача Чорноморського флоту Росії внаслідок ракетного удару по штабу загарбників у Севастополі.

"Він перебував на наших тимчасово окупованих територіях. Його там взагалі не повинно бути", – наголосив Умєров.

Водночас глава Міноборони наголосив, що ймовірна смерть Соколова стане гарним приводом для того, щоб світ побачив, що наша держава продовжує звільняти територію від ворога.

Якщо він загинув, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупувати нашу територію,

– зауважив міністр.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти опублікували відео, де нібито живий Віктор Соколов брав участь у колегії міноборони Росії. Водночас цю інформацію не можна наразі підтвердити, адже більшість своїх відео росіян знімають заздалегідь і викладають, коли їм це потрібно.

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