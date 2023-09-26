Для Росії це болісний удар з різних причин. Зокрема, вони не можуть відповісти так, як раніше лякали світ. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що командувача Чорноморського флоту можуть легко замінити.

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Неоднозначна реакція в Росії

Сили спеціальних операцій відзвітували, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту у Севастополі було знищено і його самого командувача флоту – адмірала Віктора Соколова. Така подія є справді знаковою, адже це найвищий чин, власника якого вдалось ліквідувати ЗСУ.

У Росії двояка реакція. З одного боку – їм байдуже на адміралів, все одно всі є крадіями чи бандитами. Такого крадія вони поставлять чи сякого – інших в їхній армії немає. Тому їм байдуже, хто керуватиме флотом,

– зазначив Михайло Шейтельман.

До слова, самі ж росіяни на тлі цієї новини почали писати про те, що, можливо, тепер покращиться загальна якісь командування Чорноморським флотом. Нагадаємо, що знищено не лишень командувача флоту, але й сам флот уже давно не такий потужний.

Торік ЗСУ затопили флагман ЧФ – крейсер "Москва", цьогоріч – вдалось знищити або пошкодити десантні кораблі, підводний човен та численні катери. На довершення – ліквідовано десятки офіцерів.

Михайло Шейтельман про втрати Чорноморського флоту: дивіться відео

"Головне, що наступного (командувача – 24 Канал) обиратимуть за тим же принципом, що й попереднього. Шансів, що це буде хтось кращий, немає. Але з іншого боку є символічний урон. Зазнати удару по штабу Чорноморського флоту – дуже болісно для Кремля: і перед росіянам незручно, і перед світом", – наголосив політтехнолог.

Згадаймо навіть Ілона Маска, який застерігав Україну від ударів по Севастополю. Мовляв, тоді Росія у відповідь завдасть ядерного удару. Але вийшло дещо інакше. І Чорноморського флоту немає, і ядерного удару немає.

Показовий удар

У цьому контексті, удар по штабу Чорноморського флоту мав би стати показовим для наших партнерів. Якраз на тлі хвилювань щодо "ударів у відповідь", бо їх насправді немає.

Ми били точно західними ракетами і хто тепер розповідатиме про червоні лінії? Прийшов наступний логічний крок для західних партнерів – дозволити нам бити по військових об'єктах в Росії. Росія ж вважає Крим своєю територією, але ми їм розгромили штаб флоту, але ядерного удару вони не завдали,

– підкреслив Шейтельман.

Звісно, такий процес буде не швидким, а доволі довгим. Однак є сподівання, що Україні все ж дадуть дозвіл на ураження військових об'єктів на території країни-агресорки безпосередньо.

Росія замовчує втрати

Варто повернутись до наслідків для Кремля. Можливо, якась частина росіян і справді вважає, що знищення командувача флоту – це гарна новина, однак більшість знову ставитиме запитання "опять проглотім?". Тож у Москві захотіли зробити щось на випередження.

Удар по Одесі (вночі 25 вересня – 24 Канал), по цьому готелю і морському вокзалу – це символічний удар. Це не удар по військовому об'єкту і навіть не було очевидної спроби вбити якомога більше людей – вони ж знали, що готель пустує,

– зауважив політтехнолог.

Імовірно, що морський порт також пустував. Тож фактично росіяни вдарили по двох пустих будівлях, але які мають символічне значення для українців. Мовляв, "відімстили" за удар по штабу.

При цьому росіяни замовчують свої втрати. Це стосувалось і крейсера "Москва", і заводу з виробництва оптичних прицілів, і штабу Чорноморського флоту. Хоч, здається, вже навіть росіянам очевидно, що коли говорять про "1 – 2 зниклих безвісти", це навіть звучить нереалістично.

Загибель командувача ЧФ: що відомо