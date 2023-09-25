Соколов був одним із тих, хто віддавав накази про ракетні удари по території України. Що відомо про життя та його воєнні злочини – повідомляє 24 Канал.

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Факти з біографії Соколова

Віктор Соколов народився у 1962 році в красномовному селі Бендери в Молдові. Освіту він отримував у найелітніших навчальних закладах Росії:

Вище військово-морське училище імені М. В. Фрунзе (1980 – 1985),

Вищі спеціальні офіцерські класи ВМФ (1991 – 1992),

Військово-морська академія імені адмірала флоту Радянського Союзу М. Г. Кузнєцова (1995 – 1998),

Військова академія генерального штабу збройних сил РФ (2004 – 2006).

Свою кар'єру Соколов будував у Тихоокеанському і Північному флотах Росії, а у Чорноморському опинився після початку повномасштабного вторгнення в Україну. З 1980-х років він працював командиром на різних суднах. Стрімко почала рости кар'єра Соколова у 2010 році, коли його призначили командувачем Приморської флотилії різнорідних сил Тихоокеанського флоту.

У 2013 році Соколова перевели у Північний флот, де він обійняв крісло заступника командувача. Саме на цій посаді він брав участь у війні Росії з Сирією у 2016 році. Вже тоді Соколов віддавав злочинні накази про ракетні удари "Калібрами".

Після успіху у Сирії Соколова призначили начальником військово-наукового центру російської Військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова.

Коли Соколов очолив Чорноморський флот

Віктор Соколов отримав нову посаду у серпні 2022 року. Тоді, 10 серпня, Сєргей Шойгу призначив його на посаду тимчасового виконувача обов'язків командувача Чорноморського флоту. Соколов змінив на посаді Ігоря Осипова, якого відсторонили від виконування обов'язків. Повноцінним командувачем Чорноморського флоту Соколов став 14 вересня 2022 року.

Цікаво. Доля Осипова наразі достеменно невідома. Його відсторонили від обов'язків через кілька днів після вибухів на аеродромі Саки в Криму. До того ж у мережі поширювалися чутки, що Осипова навіть могли затримати після затоплення крейсера "Москва". Такі думки виникли після того, як російський адмірал навесні 2022 року не з'явився на святкуванні сакрального Дня перемоги й Дня Чорноморського флоту, де зазвичай командувач приймає парад військ.

З новою посадою Соколов отримав і нове звання. 6 червня 2023 року війн отримав звання адмірала. До цього, з 2014 року, він був віцеадміралом.

Злочини Соколова проти України

Адмірал Віктор Соколов причетний до низки воєнних злочинів проти України. Так, у травні 2023 Служба безпеки України повідомила російському командувачу про підозру.

Слідство встановило, що з першого дня, як адмірал Соколов очолив Чорноморський флот, він особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі нашої держави. СБУ наголосило, що станом на травень 2023 року від рук Соколова загинуло щонайменше 4 мирні жителі, ще 40 – отримали поранення.

За наказом Соколова росіяни здійснювали удари по енергооб'єктах у:

Київській,

Львівській,

Дніпропетровській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Одеській,

Запорізькій,

Сумській,

Хмельницькій,

Рівненській,

Чернівецькій,

Черкаській,

Житомирській,

Івано-Франківській областях.

Крім того, СБУ наголосила, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України. Злочинні накази Соколова про ракетні удари призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

Таким чином, Соколову повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

"Порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою",

"Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України",

"Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою".

Санкції цих статтей передбачають довічне позбавлення волі.

Ліквідація Соколова

У тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада традиційно заспокоювала місцеве населення, що буцімто усе під контролем, а дим – це "спеціальна завіса". Втім, наслідки прильоту швидко з'явилися у мережі.

Як з'ясувалося, під атакою опинилася будівля штабу командування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Росіяни й досі не повідомляють про загиблих й продовжують розповідати нісенітниці про "патєрь нєт".

Втім, Сили спеціальних операцій 25 вересня повідомили, що унаслідок успішного відпрацювання у Севастополі ліквідували 34 офіцерів, серед яких – адмірал та командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Ще 105 окупантів – отримали поранення різного ступеню важкості. У ССО наголосили, що будівля штабу відновленню не підлягає.

Цікаво, що у Росії не визнають втрат, а тим часом радіють, що після атаки уціліла ікона російського флотоводця Федора Ушакова. Як повідомляють пропагандисти, дерев'яна рама цілком згоріла, зображення залишилося неушкодженим.