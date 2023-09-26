Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, на сегодняшний день все больше граждан контактируют с ВСУ для предоставления информации и помощи.

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Удар по штабу ЧФ РФ помогали корректировать люди из Крыма

Как рассказал Ким, сейчас партизанское движение растет. Люди начинают понимать, что россияне их обманули. Все больше граждан контактирует с ВСУ для предоставления информации и помощи.

Прежде всего, это касается активно участвующей молодежи. В общем ситуация меняется к лучшему,

– отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что некоторые операции ВСУ связаны с партизанским движением. К примеру, удар по штабу Черноморского флота России помогали корректировать неравнодушные граждане из Крыма.

Удар по штабу Черноморского флота России: что известно