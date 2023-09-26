Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, на сьогодні все більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги.
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Удар по штабу ЧФ РФ допомагали коригувати люди з Криму
Як розповів Кім, наразі партизанський рух зростає. Люди починають розуміти, що росіяни їх обманули. Все більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги.
Найперше, це стосується молоді, яка активно бере участь. Загалом ситуація змінюється на краще,
– зазначив глава ОВА.
Він наголосив, що деякі операції ЗСУ пов’язані з партизанським рухом. Наприклад, удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагали коригувати небайдужі громадяни з Криму.
Удар по штабу Чорноморського флоту Росії: що відомо
- Напередодні Сили спеціальних операцій оновили інформацію щодо втрат окупантів під час удару по штабу Чорноморського флоту. За їхньою інформацією, там також було ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова.
- Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло 34 офіцери. Ще 105 росіян було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.
- Окрім цього, внаслідок удару по ВДК "Мінськ" загинуло 62 окупанти. Удар по штабу Чорноморського флоту визнали обидві сторони: і Україна, і країна-агресорка.
- До речі, перед ударом по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі було враховано абсолютно все. Виявилось, що удар по штабу коригували агенти "Атеш" та звичайні севастопольці.