Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, на сьогодні все більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги.

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Удар по штабу ЧФ РФ допомагали коригувати люди з Криму

Як розповів Кім, наразі партизанський рух зростає. Люди починають розуміти, що росіяни їх обманули. Все більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги.

Найперше, це стосується молоді, яка активно бере участь. Загалом ситуація змінюється на краще,

– зазначив глава ОВА.

Він наголосив, що деякі операції ЗСУ пов’язані з партизанським рухом. Наприклад, удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагали коригувати небайдужі громадяни з Криму.

Удар по штабу Чорноморського флоту Росії: що відомо