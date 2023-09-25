Військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, як удар по штабу чорноморського флоту в Севастополі позначиться на спроможностях росіян в окупованому Криму.
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"На мій погляд, зараз почнеться переміщення командного пункту чорноморського флоту в інший населений пункт. За ними, сподіваюсь, підтягнуться і рештки флоту", – припустив Якубець.
Військовий експерт наголосив, що передислокація ворога полегшить українським військовим десантування на західному узбережжі Криму і подальше звільнення півострова.
Яке значення атаки 22 вересня
Крім командувача чорноморського флоту Віктора Соколова, "на концерт до Кобзона" також вирушив генерал, який узгоджував дії чорноморського флоту із сухопутними військами в Херсонській і Запорізькій областях.
Це однозначно падіння рівня керівництва чорноморського флоту Росії. Винищення такої кількості людей, фахово підготовлених для управління флотом, сильно вплине на якість виконання його завдань,
– зазначив Якубець.
Крім того, важливий також морально-психологічний удар по містянах Севастополя. Їм чітко показали, що вони перебувають у зоні ризику. Водночас люди, які чекають звільнення від російських окупантів, отримали неабияку підтримку.
Удар по штабу російського флоту: основне
- Сили спеціальних операцій атакували будівлю штабу чорноморського флоту саме під час наради. Саме тому російські окупанти зазнали таких великих втрат.
- Унаслідок удару загинуло 34 ворожі офіцери. Крім того, 105 російських окупантів зазнали поранень. А будівля штабу не підлягає відновленню.
- Міноборони Росії визнало удар по штабу чорноморського флоту. Водночас окупанти вирішили не сумувати, адже вціліла ікона російського флотоводця Федора Ушакова.