Військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, як удар по штабу чорноморського флоту в Севастополі позначиться на спроможностях росіян в окупованому Криму.

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"На мій погляд, зараз почнеться переміщення командного пункту чорноморського флоту в інший населений пункт. За ними, сподіваюсь, підтягнуться і рештки флоту", – припустив Якубець.

Військовий експерт наголосив, що передислокація ворога полегшить українським військовим десантування на західному узбережжі Криму і подальше звільнення півострова.

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Крім командувача чорноморського флоту Віктора Соколова, "на концерт до Кобзона" також вирушив генерал, який узгоджував дії чорноморського флоту із сухопутними військами в Херсонській і Запорізькій областях.

Це однозначно падіння рівня керівництва чорноморського флоту Росії. Винищення такої кількості людей, фахово підготовлених для управління флотом, сильно вплине на якість виконання його завдань,

– зазначив Якубець.

Крім того, важливий також морально-психологічний удар по містянах Севастополя. Їм чітко показали, що вони перебувають у зоні ризику. Водночас люди, які чекають звільнення від російських окупантів, отримали неабияку підтримку.

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