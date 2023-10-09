Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, яка ситуація в Росії з кораблями і чи зміниться вона в майбутньому.
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За його словами, російський флот у Чорному морі натепер налічує щонайменше півтора десятка суден. Ідеться про два важких фрегати класу "Адмірал Макаров" і сімейство малих ракетних кораблів, як-от "Буян-М", "Каракурт", "Васілій Биков".
Кожне з цих суден має до восьми пускових установок для 3М14 "Калібр" і щонайменше чотири робочих човни класу "Варшавянка", які запускають ракети з підводного положення.
Слабке місце російського флоту
Інфраструктура Новоросійська та інших бухт не має якісного обслуговування, щоб ремонтувати кораблі. Якщо в СРСР були проблеми з металом, то в Росії вони ще більші.
Отут лежить філософія нашого успіху,
– констатував Черник.
Тому рано чи пізно окупанти будуть змушені зменшити застосування ракет морського базування. Ба більше, існує ймовірність вибуху ракети просто на їхньому судні.
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