Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, яка ситуація в Росії з кораблями і чи зміниться вона в майбутньому.

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За його словами, російський флот у Чорному морі натепер налічує щонайменше півтора десятка суден. Ідеться про два важких фрегати класу "Адмірал Макаров" і сімейство малих ракетних кораблів, як-от "Буян-М", "Каракурт", "Васілій Биков".

Кожне з цих суден має до восьми пускових установок для 3М14 "Калібр" і щонайменше чотири робочих човни класу "Варшавянка", які запускають ракети з підводного положення.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Слабке місце російського флоту

Інфраструктура Новоросійська та інших бухт не має якісного обслуговування, щоб ремонтувати кораблі. Якщо в СРСР були проблеми з металом, то в Росії вони ще більші.

Отут лежить філософія нашого успіху,

– констатував Черник.

Тому рано чи пізно окупанти будуть змушені зменшити застосування ракет морського базування. Ба більше, існує ймовірність вибуху ракети просто на їхньому судні.

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