Моніторингові групи пишуть, що Росія почала переганяти Чорноморський флот до Новоросійська. У мережі з'явилися нові супутникові фото, передає 24 Канал.
Дивіться також "Ми допоможемо з флотом – затопимо": куди зараз росіяни ховають свої кораблі
Кораблі вже помітили на базі
Моніторингові групи помітили "декілька цікавих речей" на військовій базі у Новоросійську. Зокрема, повідомляють, що там:
- на ремонті – патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков";
- перебуває 7 носіїв "Калібрів". Мовиться про 2 фрегати типу "Адмірал Григорович", 3 підводні човни "Варшав'янка" та 2 МРК проєкту 21631 "Буян-М";
- стоять 6 Amphibious;
- з'явився патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков".
Російські кораблі пришвартовані в Новоросійську / Знімок моніторингових груп
Ймовірно, країна-агресорка побоюється нових ударів по своїх кораблях, тож перекидає їх у безпечніші місця.
Україна нищить російські кораблі
- Найбільше досягнення Військово-морських сил ЗСУ – це, звісно ж, знищення 13 квітня 2022 року ракетного крейсера "Москва". Цей корабель був флагманом і найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії. "Москва" стала першим флагманом російського флоту, потопленим з часів російсько-японської війни. Тобто, вперше за 117 років.
- Протягом травня минулого року Україна за допомогою дронів потопита десантний катер проєкту "Серна" та два катери типу "Раптор". Також український "Нептун" пошкодив корабель тилового забезпечення "Всєволод Бобров". Втім, останній росіянам таки вдалося врятувати й пошкодженим відбуксирувати до окупованого Севастополя.
- Після першої такої масштабної успішної атаки на окупований Крим з моря пошкодження отримали одразу 3 російські кораблі: фрегат "Адмірал Макаров", фрегат "Адмірал Григорович", морський тральщик "Іван Голубець". Це не всі кораблі, які ворог встиг втратити. Водночас полювання продовжується.