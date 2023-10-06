Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що саме дозволило українським військовим атакувати Чорноморський флот Росії та змусити її вивести кораблі з Севастополя.

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Зернова угода "розв'язала руки"

Відповідно до договору, ухваленого з Україною ще у 1997 році, росіяни мали відбудувати базу в Новоросійську та до 2017 року перекинути туди свій Чорноморський флот з Севастополя.

Проте ймовірно росіяни не схотіли розгортати базу в Новоросійську, а у 2014 році виникла "можливість" захопити Крим, і їхній Чорноморський флот залишився в Севастополі.

А після того, як Росія вийшла з зернової угоди, це "розв'язало руки" українським силам завдавати ударів по флоту окупантів в Криму.

Тепер будемо "допомагати" росіянам у їхній проблемі розташування Чорноморського флоту – ми його затопимо. І тоді не потрібно буде їм витрачати кошти на розміщення своїх кораблів у Новоросійську чи десь ще уздовж Чорноморського узбережжя. В цьому немає сенсу,

– зазначив військовий експерт.

Сили та засоби, які має Україна, зокрема – безекіпажні катери, повітряні засоби ураження – безпілотники, ракети, авіація, підводні безпілотники, які вже встали на бойове чергування, – здатні ліквідувати російський Чорноморський флот.

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І не потрібно буде окупантам будувати нові причали та збільшувати бухту в Новоросійську. Так, для крейсера "Москва" зараз не потрібні жодні причали. Він вже знайшов "причал" десь під водою. Те ж саме чекає і на весь Чорноморський флот,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Саме тому росіяни зараз виводять з Севастополя частину флоту. Спочатку "ховають" "коштовні іграшки" – фрегати, підводні човни. Проте ті кораблі, що залишились у Криму перебуватимуть під прицілом українських сил.

"Важливо, щоб Україні знову будь-які "угоди" чи "мирні переговори" не завадили ліквідувати Чорноморський флот", – відзначив Роман Світан.

Важливо! Після того як окупанти перекинули 14 кораблів с Севастополя до Новоросійська, наразі в Чорному морі не залишилось ракетоносія "Калібрів". Однак він зафіксований в Азовському морі. Крім того, росіяни постійно переміщують свої кораблі між трьома портами – у Феодосії, Новоросійську та Севастополі, щоб в них не влучив раптово український дрон або ракета.

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