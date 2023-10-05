Ситуацію та рухи ворога в ефірі телемарафону прокоментував речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що ракетоносій "Калібрів" в акваторії Азовського моря самих крилатих ракет не має.

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Росіяни розуміють потенційні загрози

З усім тим, зараз є в (Чорному – 24 Канал) морі 5 одиниць, але серед них немає носія. Наприклад, тепер носій з'являється в Азовському морі. І там зараз один є, проте він розряджений. Тому бачимо таку трошки зміну картинки, але загалом ситуація в принципі є сталою,

– наголосив Плетенчук.

Він додав, що відбувається постійне розосередження корабельного складу ворога. Російські загарбники чудово розуміють, що кожне їхнє військове судно – мішень для України. Власне, тому вони їх постійно переміщують поміж трьох портів: Феодосія, Новоросійськ і Севастополь.

Але останнім меншою мірою. А все тому, що ця акваторія для російських загарбників більш небезпечна. Особливо, якщо враховувати ураження, яких ворог уже зазнавав.

Повернімося до перекидання кораблів до Новоросійська. Пройдімося детальніше по інформації, яка відома станом на 5 жовтня.

Які кораблі Росія перекинула

Почнімо з того, що про сам факт стало відомо завдяки аналітику OSINT. Він опублікував супутникові знімки за 2 жовтня, які демонструють, що російські кораблі перекинули до Новоросійська.

Отже, окупанти перебазували до Новоросійська два фрегати проєкту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Крім того, три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів, а також ще кілька малих ракетних кораблів.

Водночас слід розуміти, що це аж ніяк не означає, що загроза зникла. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2 500 кілометрів.

На жаль, з бухти Новоросійська ворог вже бив ракетами. Вони стартували з підводного човна і долітали до території України.