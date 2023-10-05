Відповідні супутникові знімки за 2 жовтня оприлюднив аналітик OSINT. Експерт розповів, які саме кораблі ворог перемістив до Новоросійська.
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Які кораблі перекинули до Новоросійська
Агресор перебазував до Новоросійська два фрегати проєкту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і ще кілька малих ракетних кораблів.
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Що кажуть у ЗСУ
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону прокоментувала таке переміщення російських кораблів. Зауважила, що, на жаль, це нас не убезпечить, адже удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 кілометрів.
Уже були випадки, коли ракета стартувала з підводного човна безпосередньо з бухти Новоросійська й долітала до території України.
Ми бачимо, що дійсно відбувається переміщення флоту. Вони (росіяни – 24 Канал) тяжіють вже до Новоросійської бази в більшості випадків,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Додала, що загарбники знову почали ховати або розташовувати ракетоносії в Азовському морі.
Очевидно, що намагаються виміряти, на скільки це буде безпековою зоною для перебування кораблів,
– підкреслила керівниця пресцентру.
Зауважила, що раніше наші військові спостерігали присутність 1 корабля в Азовському морі для викриття надводної обстановки. Зараз їх уже два.Один є ракетоносієм, на якому може бути 8 "Калібрів".
"Малий ракетний корабель готовий до застосування, але захований в Азовське море", – підсумувала Гуменюк.