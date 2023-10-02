Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Зазначимо, що після удару по штабу ЧФ Росії ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо.

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Ослабленість Чорноморського флоту

Ураження будь-якої одиниці ЧФ – це потужний ляпас, поготів тим, хто хизувався своїм флотом на тлі майже відсутності флоту в України. Наші військові завдали потужного удару, зокрема й по керівному складу. За даними Сил спеціальних операцій, під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було ліквідовано командувача ЧФ Віктора Соколова.

Це все елементи внутрішньої руйнації, яку ми влаштовуємо поступово,

– сказала речниця ОК "Південь".

Об'єктивно треба розуміти, що потужності Чорноморського флоту дуже великі, зауважила Гуменюк. А наявність у ворога ракетоносіїв, катерів з потужним ракетним озброєнням – суттєва сила, з якою ще треба поборотися.

"Саме тому ми включаємо креатив, нестандартне мислення та максимально ефективні способи, такі як "Морські малюки", – підсумувала речниця ОК "Південь".

Зверніть увагу! У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що сумарно Україна вивела з ладу щонайменше 5 ворожих кораблів Чорноморського флоту Росії. На щастя, у ворога нині немає можливості поповнити запаси.

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Удари по російському флоту