Начальник Генштабу Збройних сил Британії Тоні Радакін, який разом з главою Міноборони приїхав у Київ, заявив, що удари України по Чорноморському флоту продемонстрували, що Україна утримує ініціативу.
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У Британії заявили про ослаблення Росії
Радакін заявив, що Путін втратив контроль над війною, а Росія – ослабла.
Нещодавні удари по Чорноморському флоту є ще одним прикладом того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла,
– сказав начальник британського Генштабу.
Він наголосив, що візит в Україну зміцнив переконання в тому, що Україна переможе. Радакін зазначив, що Велика Британія підтримуватиме Україну на кожному кроці до перемоги.
Також Тоні Радакін розкрив деталі поїздки до Києва. Зокрема, під час візиту сторони обговорили нові зобов'язання щодо військової допомоги, які були прийняті під час зустрічі у форматі "Рамштайн".
Мовиться про допомогу, яка допоможе зміцнити силу і стійкість України протягом зими і після неї.
Розвідка Британії розповіла про здобутки України після ударів по Чорноморському флоту
- Протягом попередніх кількох тижнів Україна провела серію успішних ударів по Чорноморському флоту Росії.
- Так, 13 вересня Україні вдалося завдали удару по судноремонтному заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Там було знищено два російські судна – великий десантний корабель "Мінськ" (Балтійський флот Росії) і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" (Чорноморський флот).
- Ще одна атака відбулася 20 вересня, коли Україна завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії біля селища Верхньосадове в окупованому Криму.
- 22 вересня зазнав ракетної атаки штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Унаслідок удару міг загинути командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов та чимало офіцерів. Символічно, що Україна атакувала штаб за допомогою британських ракет Storm Shadow.
- У розвідці Британії після серії атак України по Чорноморському флоту заявили, що Росія не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше. Росіяни навряд чи зможуть продовжувати блокаду Чорного моря, що перешкоджає експорту продовольства з України.