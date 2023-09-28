Начальник Генштаба Вооруженных сил Британии Тони Радакин, который вместе с главой Минобороны приехал в Киев, заявил, что удары Украины по Черноморскому флоту продемонстрировали, что Украина удерживает инициативу.

Смотрите также Жив или мертв: в ISW проанализировали "доказательства" пропагандистов об адмирале Соколове

В Британии заявили об ослаблении России

Радакин заявил, что Путин потерял контроль над войной, а Россия ослабла.

Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал, и, как следствие, Россия ослабла,

– сказал начальник британского Генштаба.

Он подчеркнул, что визит в Украину укрепил убеждение, что Украина победит. Радакин отметил, что Великобритания будет поддерживать Украину на каждом шагу к победе.

Также Тони Радакин раскрыл детали поездки в Киев. В частности, во время визита стороны обсудили новые обязательства по военной помощи, принятые во время встречи в формате "Рамштайн".

Речь идет о помощи, которая поможет укрепить силу и стойкость Украины в течение зимы и после нее.

Разведка Британии рассказала о достижениях Украины после ударов по Черноморскому флоту