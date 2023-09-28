Президент Украины провел встречу с новоназначенным Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шеппсом. Это их первая встреча.
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Украина на острие внимания
Зеленский поблагодарил Шеппса за мощную поддержку Великобритании. В частности, финансовую, оборонную и гуманитарную помощь.
"Наше сотрудничество в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя", – написал президент Украины.
В свою очередь Грант Шеппс заверил, что Украина "остается на острие внимания".
Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. Мы будем стоять бок о бок с вами,
– сказал он во время встречи.
На встрече также присутствовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Шеппса – глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
Зеленский встретился с Шеппсом: смотрите видео
Украина – Британия: как развиваются отношения двух государств
- В заявлении Минобороны Британии от 19 сентября говорится, что глава оборонного ведомства страны Грант Шеппс после "Рамштайна" пообещал дополнительную поставку артиллерийских снарядов для Украины до конца года. В свою очередь руководитель штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин заявил, что "Путину стоит волноваться".
- С 15 сентября Лондон считает принадлежность к ЧВК "Вагнера" или активную поддержку деятельности этой преступной группы уголовным нарушением. За поддержку могут заключить в тюрьму на 14 лет. "Группа Вагнера" была добавлена в список организаций, запрещенных в Великобритании, вместе с 78 другими организациями.
- После выхода из зерновой сделки Россия объявила, что отзывает свои гарантии безопасности для судоходства в Черном море. С тех пор украинские гражданские суда находятся под воздушной защитой союзников. Пока страна-агрессорка пытается запугивать гражданские корабли в Черном море, заставляя мир "умолять" ее вернуться к зерновой инициативе, Британия гарантирует безопасность грузовым судам, перевозящим зерно из Украины.