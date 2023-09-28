Президент України провів зустріч із новопризначеним Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шеппсом. Це їхня перша зустріч.

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Україна на вістрі уваги

Зеленський подякував Шеппсу за потужну підтримку Великої Британії. Зокрема, фінансову, оборонну та гуманітарну допомогу.

"Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – написав президент України.

Своєю чергою Грант Шеппс запевнив, що Україна "залишаєтся на вістрі уваги".

Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами,

– сказав він під час зустрічі.

На зустрічі також були присутні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров. З боку Шеппса – глава штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

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