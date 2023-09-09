Поки країна-агресорка намагається залякувати цивільні кораблі у Чорному морі, змушуючи світ "благати" її повернутися до зернової ініціативи, Британія гарантує безпеку вантажним суднам, які перевозять зерно з України.
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Попередження для окупантів
Протягом останніх тижнів британська авіація почала частіше кружляти над Чорним морем. У Міноборони країни пояснили, що у такий спосіб хочуть убезпечити українські цивільні судна, якими здійснюється експорт зерна, від російських атак.
Там заявили, що ретельно спостерігають за активністю Росії в Чорному морі за допомогою розвідки. І якраз у рамках цього контролю літаки Королівських Військово-повітряних сил здійснюють патрулювання над цим районом.
Росія продовжує атакувати портову інфраструктуру України: що відомо.
- 17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Кремль заявив, що повертатися до неї не планує, допоки не буде виконані його вимоги щодо зняття низки санкцій. Тоді ж росіяни заявили, що відкликають свої гарантії безпеки для судноплавства у Чорному морі.
- Наступного дня Росія вдарила по трьох українських портах: порту в Одесі, порту "Чорноморськ" та порту у Миколаєві.
- 19 липня окупанти повторно атакували порти в Одесі та Чорноморську. За ці два дні росіяни знищили понад 60 тисяч тонн зерна.
- 23 та 27 липня Росія знову била по портовій інфраструктурі Одеської області. Зокрема, 24 липня дрон ударив по порту "Рені" на Дунаї, було знищено три склади із зерном.
- 2 серпня країна-терористка вдарила по порту Ізмаїл на Дунаї, завдавши руйнувань морському вокзалу та знищивши майже 40 тисяч тонн зерна.
- У ніч проти 16 серпня росіяни атакували південь України дронами-камікадзе типу "Шахед". В одному з портів Дунаю ворог пошкодив складські приміщення та зерносховища.
- У ніч на 4 вересня окупанти здійснили напад на порт Рені. Ворог пошкодив резервуар з олією та кран від резервуара. Також було влучання в агропідприємство.