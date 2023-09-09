Поки країна-агресорка намагається залякувати цивільні кораблі у Чорному морі, змушуючи світ "благати" її повернутися до зернової ініціативи, Британія гарантує безпеку вантажним суднам, які перевозять зерно з України.

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Попередження для окупантів

Протягом останніх тижнів британська авіація почала частіше кружляти над Чорним морем. У Міноборони країни пояснили, що у такий спосіб хочуть убезпечити українські цивільні судна, якими здійснюється експорт зерна, від російських атак.

Там заявили, що ретельно спостерігають за активністю Росії в Чорному морі за допомогою розвідки. І якраз у рамках цього контролю літаки Королівських Військово-повітряних сил здійснюють патрулювання над цим районом.

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