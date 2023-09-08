Країни планують налагодити взаємодію у боротьбі з вибуховими предметами, які заважають суднам. Необхідну техніку нададуть безпосередньо Румунія та США.
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Деталі багатонаціональних навчань
ВМС Румунії спільно з США 11 – 15 вересня проведуть навчання у акваторії Чорного моря та дельті Дунаю. Вони отримали назву "Sea Breeze 23.3". Взяти участь у навчаннях також запросили військовослужбовців з Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.
Країни планують налагодити оперативно-тактичну взаємодію у сфері боротьби з вибуховими пристроями з метою забезпечення свободи судноплавства. Зокрема, це стосується дрейфуючих морських мін.
Румунія надасть для навчання морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інші плавзасоби, а також фахівців зі знешкодження вибухових пристроїв, морських піхотинців та штабних офіцери.
Зі сторони США на відпрацювання відправлять морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолазів-саперів з катерами та спеціальною технікою. Від інших країн-учасниць участь братимуть водолази, фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв і штабні офіцери.
ВМС продовжують знищувати ворога
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