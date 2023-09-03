Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав знищення російського катера "Тунець" черговим успішним кейсом. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми У Чорному морі знищили ворожий катер "Тунець" під час спроби висадки окупантів

Що сказали у ВМС про інцидент

Капітан 3 рангу зауважив, що це була не спецоперація, а захід з очищення прибережних територій в акваторії Чорного моря від російських загарбників.

Вкотре наголошуємо, що Військово-морські сили будуть робити все для того, щоб звільнити нашу акваторію повністю від російських окупантів,

– сказав він.

Зверніть увагу! В результаті 6 окупантів загинули на місці. 2 росіянам вдалося вижити, однак вони зазнали поранень.

Де був знищений "Тунець"

Плетенчук зауважив, що це не можна назвати висадкою. За його словами, це були ротаційні заходи. Адже частина узбережжя, де знищили катер, зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Речник ВМС не став називати точну локацію.

Тому це були чергові заходи. Але в цей момент вони (росіяни – 24 Канал) були помічені. Відповідно було ухвалене командуванням рішення на знищення,

– сказав він.

За словами Плетенчука, на відео, що шириться соцмережами, показаний результат роботи морських авіаторів.

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