Варто зазначити, що росіянам не допомогло навіть маневрування на воді. Адже дрон наздогнав їх та знищив цей катер загарбників.

Дивіться також Ліквідували цілий підрозділ окупантів: у 3 штурмовій бригаді показали роботу під Бахмутом

ССО знищили катер російської армії

Українські військові Сил спеціальних операцій, які працюють на південному напрямку, зняли момент знищення солдатів противника. Зокрема, на відео наші захисники показали, як оператори ССО скеровують безпілотник в човен росіян.

FPV-дрон воїнів ССО України нищить катер з російськими окупантами. Ті намагаються маневрувати по воді, водночас дрон заходить на траєкторію удару,

– сказали в ССО.

Військові ССО знищили ворожий катер на Півдні / Відео з фейсбук-сторінки Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Воїни також наголосили, що попри намагання росіян вивести човен з-під удару плавзасіб з екіпажем з трьох бійців – було знищено. Ці кадри надали оператори 73 морського центру спеціального призначення.

Раніше в ОК "Південь" говорили про успішне знищення човна росіян