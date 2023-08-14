Следует отметить, что россиянам не помогло даже маневрирование на воде. Ведь дрон настиг их и уничтожил этот катер захватчиков.
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ССО уничтожили катер российской армии
Украинские военные Сил специальных операций, работающих на южном направлении, сняли момент уничтожения солдат противника. В частности, на видео наши защитники показали, как операторы ССО направляют беспилотник в лодку россиян.
FPV-дрон воинов ССО Украины уничтожает катер с российскими оккупантами. Те пытаются маневрировать по воде, одновременно дрон заходит на траекторию удара,
– сказали в ССО.
Военные ССО уничтожили вражеский катер на Юге / Видео с фейсбук-страницы Командование Сил специальных операций ВСУ
Воины также подчеркнули, что, несмотря на попытки россиян вывести лодку из-под удара плавсредство с экипажем из трех бойцов, было уничтожено. Эти кадры предоставили операторы 73 морского центра специального назначения.
Ранее в ОК "Юг" говорили об успешном уничтожении лодки россиян
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 13 августа рассказала, что украинские военные в Херсонской области смогли ликвидировать вражескую группу оккупантов. Более того, наши защитники также смогли уничтожить вражескую лодку, на котором находились российские военные в то время
- К тому же, по ее словам, наши военные уничтожили 8 крупнокалиберных пушек и 5 минометов из которых захватчики обстреливали правобережье Херсонской области. В то же время говорить, что оккупанты уменьшили свой потенциал на этом направлении, по мнению Гуменюк, рано.
- Напоследок она сказала, что из-за ажиотажа, вызванного искусственным интересом СМИ, к присутствию украинских военных на левобережье в тот день страдала мирное население Херсонской области. В частности, там было, по меньшей мере, 7 погибших и 9 раненых среди гражданских.