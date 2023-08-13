Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Несмотря на это, она подчеркнула, что оккупанты продолжают мощно обстреливать правобережье Херсонской области, передает 24 Канал.
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ВСУ ликвидировали еще одну вражескую лодку
Гуменюк отметила, что украинские военные продолжают мощную контрбатарейную борьбу против оккупантов. По ее словам, каждый день у наших защитников есть соответствующие результаты.
Она также заверила, что основная задача военных на Юге – максимально уничтожить мощи врага, в частности, артиллерийские. Ведь с помощью них они продолжают давить на мирное население.
Наши подразделения, выполнив задание на левом берегу (реки Днепр – 24 Канал), снова работают по правому контрдиверсионно и контрбатарейно. За эти сутки мы можем отчитываться о "минус" еще одной такой группы и лодки,
– подчеркнула Гуменюк.
Она также отметила, что это говорит, что россияне снизили намного свой потенциал на этом направлении. К тому же, по ее словам, наши военные уничтожили 8 крупнокалиберных пушек и 5 минометов из которых захватчики обстреливали правобережье Херсонской области.
Напоследок она сказала, что из-за ажиотажа, вызванного искусственным интересом СМИ, к присутствию украинских военных на левобережье в этот день страдала мирное население. Представитель ОК "Юг" рассказала, что там было по меньшей мере 7 погибших и 9 раненых.
Что известно о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк также отмечала, что разговоры о работе украинских защитников на левом берегу Днепра очень вредит нашим военным. Она также призвала доверять только проверенной информации от наших вооруженных сил.
- Ранее об ажиотаже с пребыванием наших военных на левобережье Херсонской области комментировала и заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Она заверила, что поводов для разговоров пока нет, а наши военные работают контрдиверсионно.
- В то же время оккупанты продолжают обстреливать правобережье Херсонской области. Так, россияне обстреляли из артиллерии село Широкая Балка в Станиславской общине и убили семью.