Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она недавно вернулась с Юга.

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Поводов для ажиотажа нет

Маляр прокомментировала шум вокруг успехов на левом берегу Херсонской области.

Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега Херсонской области. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага,

– заявила заместитель министра обороны.

Она добавила, что украинское командование бережет людей, поэтому работа проходит контрбатарейно.

"Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", – подытожила чиновница.

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