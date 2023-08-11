Об этом заявил начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Эстонии полковник Тармо Кундла. По его словам, учитывая баланс сил, этого следовало ожидать.

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Ситуация не способствует масштабным наступлениям

Кундла заявил, что поскольку ни у российских, ни от украинских сил нет преимущества над своими противниками, ситуация не способствует масштабным наступлениям.

Российские войска осуществляли в среднем 30 – 40 атак в день в течение последней недели, в то время как инициатива находится в руках украинцев, которые проводят различные атаки – рейды через Днепр возле города Херсон, на северо-востоке Украины, атаки на сжатие и пехотные атаки в Бахмуте,

– отметил начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии.

По его словам, для достижения любого успеха нужны хорошо спланированные наступательные операции, потому что в настоящее время любое завоевание территории приводит к большим потерям.

Человеческие жертвы возникают в основном от артиллерийского и минного огня, а боевые действия превратились в окопную войну. Обе стороны создали мощные линии обороны.

"Линии обороны нужно захватить, и это очень сложная работа", – пояснил Кундла.

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Украинская оборона на Востоке может определить успех наступления на Юге

Военный отметил, что линии обороны расположены вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а войска были переведены в помещения, поскольку проживание в палатках имело роковые последствия. Войска были сконцентрированы в гражданских населенных пунктах, из-за чего участились нападения на объекты гражданской инфраструктуры.

По его словам, оборонные линии самые сильные вдоль основных дорог, а большие населенные пункты превращены в оборонные центры, что делает их еще более сложными для захвата. Логистические базы создаются на объектах транспортной и сельскохозяйственной инфраструктуры, а гостиницы, школы и частные дома используются для проживания.

Большинство боев проходят на тех же территориях, что и во время Второй мировой войны,

– сообщил Кундла.

Он добавил, что хотя украинские силы пока имеют небольшую инициативу, нет никаких признаков того, что война на истощение закончилась и начались масштабные атаки.

"Происходящее на северо-востоке Украины может определить успех или неудачу на юге, и наоборот", – подытожил начальник оперативного управления Генштаба ВСУ.

Обратите внимание! На Юге Силы обороны ведут интенсивные бои за Роботино, вблизи которого проходит вторая линия обороны россиян. Оккупанты из последних сил удерживают свои позиции на этом направлении и даже пытались применить химическое оружие, чтобы переломить ход боевых действий