Об этом заявил начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Эстонии полковник Тармо Кундла. По его словам, учитывая баланс сил, этого следовало ожидать.
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Ситуация не способствует масштабным наступлениям
Кундла заявил, что поскольку ни у российских, ни от украинских сил нет преимущества над своими противниками, ситуация не способствует масштабным наступлениям.
Российские войска осуществляли в среднем 30 – 40 атак в день в течение последней недели, в то время как инициатива находится в руках украинцев, которые проводят различные атаки – рейды через Днепр возле города Херсон, на северо-востоке Украины, атаки на сжатие и пехотные атаки в Бахмуте,
– отметил начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии.
По его словам, для достижения любого успеха нужны хорошо спланированные наступательные операции, потому что в настоящее время любое завоевание территории приводит к большим потерям.
Человеческие жертвы возникают в основном от артиллерийского и минного огня, а боевые действия превратились в окопную войну. Обе стороны создали мощные линии обороны.
"Линии обороны нужно захватить, и это очень сложная работа", – пояснил Кундла.
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Украинская оборона на Востоке может определить успех наступления на Юге
Военный отметил, что линии обороны расположены вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а войска были переведены в помещения, поскольку проживание в палатках имело роковые последствия. Войска были сконцентрированы в гражданских населенных пунктах, из-за чего участились нападения на объекты гражданской инфраструктуры.
По его словам, оборонные линии самые сильные вдоль основных дорог, а большие населенные пункты превращены в оборонные центры, что делает их еще более сложными для захвата. Логистические базы создаются на объектах транспортной и сельскохозяйственной инфраструктуры, а гостиницы, школы и частные дома используются для проживания.
Большинство боев проходят на тех же территориях, что и во время Второй мировой войны,
– сообщил Кундла.
Он добавил, что хотя украинские силы пока имеют небольшую инициативу, нет никаких признаков того, что война на истощение закончилась и начались масштабные атаки.
"Происходящее на северо-востоке Украины может определить успех или неудачу на юге, и наоборот", – подытожил начальник оперативного управления Генштаба ВСУ.