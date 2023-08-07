Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что россияне применили химические снаряды в районе Новоданиловки.

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Оккупанты, вероятно, использовали хлорпикрин

По его информации, враг совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество. Вероятно, говорится о хлорпикрине.

Тарнавский сообщил, что в результате этого обстрела люди не пострадали.

"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы", – подчеркнул Тарнавский и добавил, что россияне пытаются делать все, чтобы остановить движение украинских войск, "но у них не получится".

Что такое хлорпикрин Он может вызвать ряд серьезных симптомов и повреждений, таких как раздражение дыхательных путей, воспаление глаз или даже смертельный исход при больших концентрациях. Использование хлорпикрина в боевых условиях было запрещено многочисленными международными договорами и конвенциями, в частности Женевской конвенцией. В связи со своей смертельной природой и запретами на использование, хлорпикрин был изъят из боевого применения в большинстве стран.

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