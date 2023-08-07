Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что россияне применили химические снаряды в районе Новоданиловки. Смотрите такжеРоссия все активнее применяет химическое оружие на Бахмутском направлении, –ВСУ Оккупанты, вероятно, использовали хлорпикрин По его информации, враг совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество. Вероятно, говорится о хлорпикрине. Тарнавский сообщил, что в результате этого обстрела люди не пострадали. "Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы", – подчеркнул Тарнавский и добавил, что россияне пытаются делать все, чтобы остановить движение украинских войск, "но у них не получится". Что такое хлорпикрин Он может вызвать ряд серьезных симптомов и повреждений, таких как раздражение дыхательных путей, воспаление глаз или даже смертельный исход при больших концентрациях. Использование хлорпикрина в боевых условиях было запрещено многочисленными международными договорами и конвенциями, в частности Женевской конвенцией. В связи со своей смертельной природой и запретами на использование, хлорпикрин был изъят из боевого применения в большинстве стран. Оккупанты уже применяли химическое оружие в Украине: что известно В марте 2023 годаспикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что враг чаще начинает применять запрещенное оружие, в том числе на Юге. Оккупанты применяют на разных направлениях все тот же хлорпикрин. Для атак россияне используют БПЛА, к которым прикреплена граната К-51. Алексей Дмитрашковский информировал, что если такая граната попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы. В декабре 2022 года ВМС Украины также сообщали, что Россия использует аэрозольные гранаты "К-51". Второй случай применения ручных слезоточивых газовых гранат К-51 был зафиксирован в октября 2022 года. Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотник, несший гранату К-51 с сильно раздражающим веществом. В сентябре 2022 года российские военные на Юге сбросили на позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом. Оккупанты атаковали наших защитников с помощью беспилотника. Тогда тоже говорилось о хлорпикриновой гранате К-51. В результате атаки потерь и критических состояний среди украинских военных нет. К счастью, боевые медики сработали четко.