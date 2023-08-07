Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки.

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Окупанти, ймовірно, використали хлорпікрин

За його інформацією, ворог здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину. Ймовірно, мовиться про хлорпікрин.

Тарнавський повідомив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси", – наголосив Тарнавський і додав, що росіяни намагаються робити все, щоб зупинити рух українських військ, "але в них не вийде".

Що таке хлорпікрин Він може викликати ряд серйозних симптомів та ушкоджень, таких як подразнення дихальних шляхів, запалення очей, або навіть смертельний результат при великих концентраціях. Використання хлорпікрину в бойових умовах було заборонено численними міжнародними договорами та конвенціями, зокрема Женевською конвенцією. У зв'язку зі своєю смертельною природою та заборонами на використання, хлорпікрин був вилучений з бойового застосування в більшості країн.

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