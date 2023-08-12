Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Силы обороны продолжают контрнаступление.

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ВСУ имели успех у Работино

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели частичный успех в районе Работино Запорожской области. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки 12 августа авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

1 зенитно-ракетный комплекс;

1 артиллерийское средство на огневой позиции.

Смотрите, где расположено Работино: карта

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Что происходило на других направлениях

В течение суток российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданских, в частности дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Всего в течение суток произошло 33 боевых столкновения. На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник:

нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области;

совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Яструбино, Водолаги, Миропольское Сумской области и Уды, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты:

вели бесполезные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области;

нанесли авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области;

нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне:

нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого Донецкой области;

нанесли артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник:

вел бесполезные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области;

нанес авиационный удар в районе Благодатного.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Оккупанты нанесли:

авиационный удар в районе Авдеевки;

артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес:

авиационный удар в районе Красногоровки;

артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне предприняли безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Большая Новоселка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Темировка, Полтавка, Красное, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Тягинка, Понятовка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.