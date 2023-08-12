Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Сили оборони продовжують контрнаступ.

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ЗСУ мали успіх біля Роботиного

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За добу 12 серпня авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

1 зенітно-ракетний комплекс;

1 артилерійський засіб на вогневій позиції.

Дивіться, де розміщене Роботине: карта

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Що відбувалося на інших напрямках

Протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 36 авіаційних ударів, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільних, зокрема діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Загалом протягом доби відбулись 33 бойові зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник:

завдав авіаційного удару в районі Гур'ївого Козачка Харківської області;

здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Яструбине, Водолаги, Миропільське Сумської області та Уди, Стрілеча, Охрімівка на Харківщині.

На Куп'янському напрямку окупанти:

вели даремні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області;

завдали авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області;

завдали артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни:

завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області;

завдали артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник:

вів марні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області;

завдав авіаційного удару в районі Благодатного.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Окупанти завдали:

авіаційного удару в районі Авдіївки;

артилерійських обстрілів понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав:

авіаційного удару в районі Красногорівки;

артилерійських обстрілів понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Тягинка, Понятівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.