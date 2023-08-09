Танки отправят дополнительно к объявленным ранее поставкам военной техники. Об этом сообщили в Минобороны Германии.
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Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5
Представительница Минобороны Германии 9 августа рассказала, что Берлин поставит Украине:
- 25 танков Leopard 1A5,
- 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин,
- 2 обучающих танка.
Для этого немецкое правительство заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall. По словам чиновницы, передачу танков Leopard 1A5 Украине анонсировали в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.
Днем ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1 для последующей передачи в Украину. После ремонта и дооснащения Киев сможет получить около 30 танков.
Как объяснила представительница Минобороны, ее ведомство, как правило, не подтверждает заключение каких-либо контрактов оборонными компаниями Германии с третьими фирмами.
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Германия передала Украине еще 2 ЗРК Patriot
На сайте Федерального правительства Германии 9 августа обновили список предоставленной Украине военной помощи. В частности, ПВО нашего государства усилится – Берлин предоставил Киеву еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot.
Кроме того, в новый пакет помощи вошли:
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее – 18);
- 6525 выстрелов 155-мм дымовых патронов (ранее – 5 936);
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 5 автомобилей охраны границы (ранее – 177);
- 4 разведывательных беспилотника VECTOR (ранее – 84);
- 1163 бинокли (ранее – 125);
- 20 тысяч защитных очков (ранее – 600);
- 6 седельных тягачей 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее – 32 и 27 соответственно);
- 2 погрузочно-разгрузочных машины 8x6 с 1 рулоном контейнеров (ранее – 4 и 20 соответственно);
- 100 пулеметов MG5;
- 40 тысяч аптечек (ранее – 260 тысяч).
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала