Танки отправят дополнительно к объявленным ранее поставкам военной техники. Об этом сообщили в Минобороны Германии.

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Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5

Представительница Минобороны Германии 9 августа рассказала, что Берлин поставит Украине:

25 танков Leopard 1A5,

5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин,

2 обучающих танка.

Для этого немецкое правительство заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall. По словам чиновницы, передачу танков Leopard 1A5 Украине анонсировали в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Днем ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1 для последующей передачи в Украину. После ремонта и дооснащения Киев сможет получить около 30 танков.

Как объяснила представительница Минобороны, ее ведомство, как правило, не подтверждает заключение каких-либо контрактов оборонными компаниями Германии с третьими фирмами.

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Германия передала Украине еще 2 ЗРК Patriot

На сайте Федерального правительства Германии 9 августа обновили список предоставленной Украине военной помощи. В частности, ПВО нашего государства усилится – Берлин предоставил Киеву еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot.

Кроме того, в новый пакет помощи вошли:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее – 18);

6525 выстрелов 155-мм дымовых патронов (ранее – 5 936);

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

5 автомобилей охраны границы (ранее – 177);

4 разведывательных беспилотника VECTOR (ранее – 84);

1163 бинокли (ранее – 125);

20 тысяч защитных очков (ранее – 600);

6 седельных тягачей 8x8 HX81 и 6 полуприцепов (ранее – 32 и 27 соответственно);

2 погрузочно-разгрузочных машины 8x6 с 1 рулоном контейнеров (ранее – 4 и 20 соответственно);

100 пулеметов MG5;

40 тысяч аптечек (ранее – 260 тысяч).



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала