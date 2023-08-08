После обновления их направят в Украину через Германию и Италию. Попутно они будут оснащаться новыми системами вооружения. Информации о том, какая страна выкупила танки, пока нет.

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50 танков хранились в ангарах Бельгии.

Отмечают, что бельгийская армия вывела из строя Leopard 1 несколько лет назад. Основной причиной являлись высокие цены. Чтобы сэкономить, армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой бронетехникой на шинах.

50 единиц Leopard 1 с тех пор находились на складе OIP в Турне.

Однако танки так и не попали в список техники, поставляемой Бельгией Украине, поскольку правительство страны считало их слишком дорогими для введения в действие.

В издании также отмечают, что Бельгия продала компании танки "приблизительно по цене одного только старого железа". за 15 000 евро за штуку, поскольку в армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.

Обратите внимание! Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявляли, что передадут Украине Leopard 1, выкупленные в промышленности.

Что нужно знать о Leopard