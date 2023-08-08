Після відновлення їх направлять в Україну через Німеччину та Італію. Попутно їх оснащуватимуть новими системами озброєння. Інформації про те, яка країна викупила танки, поки що немає.

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50 танків зберігались в ангарах Бельгії

Зазначають, що бельгійська армія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому. Основною причиною були високі ціни. Щоб заощадити, армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її легшою бронетехнікою на шинах.

50 одиниць Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.

Однак танки так і не потрапили до списку техніки, яку Бельгія постачає Україні, оскільки уряд країни вважав їх занадто дорогими для введення в дію.

У виданні також зазначають, що Бельгія продала компанії танки "приблизно за ціною одного тільки старого заліза" — за 15 000 євро за штуку, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.

Зверніть увагу! Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголошували, що передадуть Україні Leopard 1, викуплені у промисловості.

Що треба знати про Leopard